"In lunga mea experienta in sistemul judiciar, cred ca ceea ce face presedintele astazi este cel mai periculos precedent pentru statul de drept. Este cel mai periculos precedent pentru ca este prima data cand un demnitar de rang inalt, sa nu spun la cel mai inalt nivel, pune in discutie respectarea si aplicarea Legii fundamentale, aplicarea si respectarea unei decizii a Curtii Constitutionale", a declarat Toader.

In opinia sa, in cazul nerespectarii deciziei CCR se va ajunge la un diferend intre puterile statului, care vor trebui sa gaseasca solutii de rezolvare.

"Ministrul Justitiei reprezinta o autoritate in sens constitutional, dar de data aceasta nerespectarea Constitutiei capata dimensiunea unui diferend de rang constitutional intre puterile statului si puterile statului urmeaza sa caute solutia acestei nerespectari a deciziei", a precizat Toader.

Intrebat daca rolul CSM in revocarea procurorilor de rang inalt a fost diminuat in urma deciziei CCR, ministrul Justitiei a raspuns: "CSM are rol consultativ, avizul pe care il da e un aviz consultativ, ceea ce inseamna ca rolul CSM nici n-a crescut, nici n-a scazut", potrivit Agerpres.