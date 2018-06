„Partidul Social Democrat considera ca declaratiile recente ale presedintelui Klaus Iohannis referitoare la Decizia Curtii Constitutionale privind solutionarea conflictului dintre presedinte si ministrul Justitiei reprezinta un atac deosebit de grav la adresa ordinii constitutionale din Romania.

Intentia presedintelui Iohannis de a pune in discutie, intr-o dezbatere publica, decizia Curtii Constitutionale constituie un act de agresiune asupra acestei institutii fundamentale pentru sistemul democratic din Romania. Deciziile Curtii Constitutionale sunt definitive si general obligatorii – ele se executa, nu se discuta! In logica presedintelui Iohannis, orice decizie a unei instante de judecata din Romania ar fi pusa in discutie, in loc sa fie de indata executata.

Mai mult decat atat, Curtea Constitutionala este singura institutie abilitata sa stabileasca interpretarea corecta a Legii fundamentale. Nimeni altcineva, nici presedintele, nici alta autoritate a statului si nici macar societatea civila, nu are dreptul sa se substituie autoritatii CCR pentru a da verdicte cu privire la respectarea Constitutiei Romaniei.

Prin urmare, declaratiile presedintelui Iohannis echivaleaza cu un indemn la nesupunere in fata legilor si instantelor judecatoresti din Romania. Dupa modelul presedintelui Iohannis, orice cetatean poate intarzia dupa bunul plac punerea in aplicare a unei obligatii legale, a unei amenzi sau a unei sentinte, pe motiv ca vrea sa inteleaga mai bine motivarea celor care au emis sanctiunea.

Este inadmisibil ca presedintele Iohannis sa insinueze ca decizia CCR ar pune sub semnul intrebarii independenta procurorilor. In motivarea CCR se precizeaza explicit: „Controlul Ministrului Justitiei consta in verificarea eficientei manageriale, a modului in care procurorii isi indeplinesc atributiile de serviciu (...). Controlul nu poate viza masurile dispuse de procuror in cursul urmarii penale si solutiile penale."

Nimeni, nici Curtea Constitutionala, nici majoritatea parlamentara, nici ministrul Justitiei si nimeni altcineva nu a pus nici macar un moment in discutie independenta procurorilor in administrarea cauzelor. De altfel, chiar in noile legi ale justitiei, adoptate cu votul majoritatii PSD+ALDE, este garantata in mod explicit independenta procurorilor in instrumentarea cauzelor. Amendamentul introdus la Legea 303 privind statutul magistratilor: Art. 3 alin. 1^1: „Procurorii sunt independenti in dispunerea solutiilor, in conditiile prevazute de Legea nr.304/2004, privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."

Asadar, insinuarea presedintelui ca cineva ar dori sa intervina in independenta procurorilor este o actiune deliberata de dezinformare a opiniei publice din Romania, ceea ce este incalificabil in raport cu functia de presedinte al republicii.

PSD: Bunul plac al presedintelui Iohannis nu poate fi mai presus de lege

In acelasi registru de dezinformare si intoxicare a cetatenilor romani se incadreaza si afirmatia presedintelui Iohannis ca PSD sau CCR ar urmari „amputarea atributiilor sale". Nu poti amputa ceva ce nu exista. Constitutia Romaniei nu confera niciun rol presedintelui Romaniei in revocarea procurorilor-sefi. Este deci o minciuna ca atributiile sale constitutionale ar fi fost restranse printr-un demers al PSD sau prin deciziile CCR.

Dimpotriva CCR ii recunoaste presedintelui rolul in verificarea legalitatii procedurii de revocare a unui procuror sef. In schimb, CCR inlatura refuzul presedintelui, dupa bunul plac al unei cereri de revocare. Daca un procuror sef a incalcat conditiile legale privind functia sa, atunci acesta trebuie revocat, pentru ca asa prevede legea! Bunul plac al presedintelui Iohannis nu poate fi mai presus de lege! De aceea nu poate refuza o cerere de revocare legala! Este deci amputat doar bunul plac al presedintelui Iohannis, in niciun caz atributiile sale constitutionale.

Nu in ultimul rand, PSD condamna declaratiile ironice ale presedintelui Iohannis cu privire la Statul Paralel, care in optica sa ar fi doar „o poveste". Protocoalele secrete prin care justitia a fost subordonata serviciilor secrete reprezinta o realitate, nu o poveste. Abuzurile procurorilor Lucian Onea si Mircea Negulescu „Portocala" care acum sunt cercetate penal reprezinta o realitate, nu o poveste! Deciziile unor instante de judecata care au respins dosare DNA pe motivul falsificarii probelor sau distorsionarii unor interceptari nu sunt o poveste, ci o realitate foarte concreta. Achitarile in marile dosare politice, facute in functie de agenda politica a celor alesi, reprezinta, de asemenea, o realitate si nu o poveste. Miopia politica a domnului Iohannis cu privire la toate aceste abuzuri grave pune serios sub semnul intrebarii autonomia sa decizionala, mai ales in conditiile in care DNA a confirmat inceperea urmaririi penale intr-un dosar care il vizeaza in mod direct pe presedintele Romaniei.

Nu in ultimul rand, PSD subliniaza ca, in alte recomandari adresate Romaniei, Comisia de la Venetia a precizat clar ca desi decidentii politici au libertatea de a comenta critic deciziile CCR, acestia au obligatia sa precizeze ca le vor respecta, chiar daca nu sunt de acord cu ele – o regula fundamentala pentru ordinea constitutionala a unui stat democratic, pe care Iohannis a calcat-o in picioare imediat dupa intalnirea cu reprezentantii Comisiei de la Venetia.”