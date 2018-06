"In aceasta seara, la ora 20:00, voi fi prezenta la mitingul impotriva abuzurilor, organizat legal de PSD - ALDE. Orice fel de abuz trebuie sanctionat! Dar in special cel de putere. Nimic nu poate fi mai antidemocratic decat sa nu respecti votul romanilor! Am castigat alegerile dar, din prima zi, atat Guvernul, cat si autoritatile locale, au fost supuse unei campanii de denigrare, defaimare, transmiterea de informatii false, manipulare si boicotare a activitatii", a scris Firea, sambata, pe Facebook.

In opinia sa, "vointa romanilor a fost calcata in picioare".

"Traim intr-o dictatura a minoritatii care nu s-a bucurat de votul romanilor, dar care vrea sa confiste institutiile prin frauda politica si morala. Prin minciuna si presiuni institutionale! Unii mai slabi au cazut victime sau chiar au pactizat cu gruparile ilegitime din institutii. Cine indrazneste sa spuna ceva este amenintat! Cine are curajul sa se revolte e pus la zid de oameni certati cu legea si platiti sa creeze haos! Spun NU anarhiei! Spun DA democratiei si statului de drept, nu de drepti!", a scris Firea.

Totodata, ea a precizat ca "Romania este a tuturor romanilor". "Nu a celor care sunt platiti sa provoace evenimente negative si sa nesocoteasca votul romanilor. Romania este o tara frumoasa pe care multi au denigrat-o in exterior intentionat, ca sa ne fie rusine sa scoatem capul in lume!", a mai afirmat Firea, care ii invita la mitingul PSD - ALDE pe toti cei care vor "democratie si nu haos si abuz".