"In acesta zi speciala am un mesaj pentru toti cei care protesteaza de o parte sau alta a “baricadelor” ridicate intre romani: solutia pentru Romania nu este conflictul, ura si dezbinarea - ci unirea si constructia!

In Septembrie 2014 ne-am intalnit pe Arena Nationala ca sa lansam o idee fundamentala: o Romanie Unita capabila sa construiasca si sa se dezvolte pe termen lung (fara conflicte inutile, fara razboaie ale romanilor contra romanilor, fara ura si dezbinare). Dupa cum vedeti mai jos il obligasem si pe Dragnea sa vorbeasca despre “unire” desi el este adeptul “razboiului perpetuu cu inamicii din afara”!

Desi atunci am considerat toti ca este o idee buna acel eveniment urias - am realizat mai tarziu ca multe milioane de oameni au vazut megalomanie si aroganta si am decis sa nu mai repetam greseala - iata insa ca in 2018 se face ceva mult mai mare si mai inutil! Cine nu invata din greseli...



Cei prezenti atunci acolo venisera PENTRU ceva concret si pozitiv / nu CONTRA a ceva ce nu stiu ce inseamna inveninati contra altor romani ( cum se intampla azi)!

Victor Ponta: Avem mai multa dezbinare ca niciodata

"La 4 ani dupa acel moment avem mai multa dezbinare intre romani ca niciodata; mai multa nesiguranta si instabilitate; mai putina speranta in viitor; un guvern mult mai slab pregatit; un parlament mai ineficient; un presedinte mai ezitant si mai slab; o justitie mai putin credibila si respectata; o economie care isi epuizeaza potentialul; un sistem de educatie si de sanatate mai contestate ca niciodata; romani nemultumiti de tara lor si tineri care isi vad viitorul in afara Romaniei!

Cred acum la fel de mult ca in 2014 ca singura solutie pentru Romania este un proiect pozitiv , de constructie si de unire! Dezbinarea, lupta impotriva unor dusmani fara chip si fara forma, folosirea Puterii pentru conflicte interne ne vor duce din nou la dezastrul din 2010!

#ProRomania inseamna sa muncim impreuna pentru tara noastra si copiii nostri!", a scris Victor Ponta, pe Facebook.