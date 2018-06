''Presedintele Romaniei va respecta decizia Curtii Constitutionale, pentru ca e atat de limpede incat nu are alta cale de iesire. Este regretabil ca oameni politici precum Ludovic Orban sau Dacian Ciolos au emis niste ipoteze absolut jenante cu privire la modul cum trebuie solutionat acest conflict.

Sa spui, in Romania zilei de astazi, tara membra a UE, ca e nevoie de un referendum in cadrul caruia sa intrebam populatia daca respectam sau nu deciziile CCR, ne arata grave carente si in ceea ce priveste pregatirea juridica elementara, dar si grave carente de natura politica. Nu poti sa fii lider al unui partid politic pretins democratic si sa spui ca deciziile CCR sau hotararile judecatoresti trebuie aprobate sau nu prin referendum'', a spus Tutuianu, citat de romanialibera.ro.

Citeste si: