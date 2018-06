"Decizia (Curtii Constitutionale, n.r.) dezleaga, daca ne putem exprima astfel, competentele constitutionale pe care le are presedintele republicii, in baza articolului 94 din Constitutie, si competentele, tot de rang constitutional, pe care le are ministrul Justitiei, in baza articolului 132 din Constitutie. S-a facut o absolut necesara delimitare intre competentele de rang constitutional pe care le au cele doua parti care au fost parte la respectivul conflict. (...) Era necesara aceasta clarificare, nu neaparat de clarificare a competentelor celor doua parti din conflict, cat de clarificare a raportului constitutional in care se afla Ministerul Public fata de presedintele republicii, pe de o parte, fata de ministrul Justitiei, pe de alta parte", a declarat Tudorel Toader, potrivit Agerpres.

Ministrul Justitiei a aratat ca judecatorii si procurorii isi pastreaza independenta stabilita de lege, precizand, totodata, ca niciun ministru al Justitiei nu va intreba procurorul despre modul de administrare a probelor sau cum a ajuns la o concluzie intr-un dosar.

"Independenta judecatorilor nu o schimba nimeni, nici ministrul, nici presedintele, nici decizia Curtii Constitutionale. Procurorii au fost si raman independenti in instrumentarea cauzelor. Niciun ministru, ca sunt eu sau va fi altcineva, nu a fost si nu se va duce vreodata, in baza acelei autoritati pe care ministrul o are in baza articolului 132 (din Constitutie, n.r.), sa intrebe un procuror despre modul de solutionare a unei cauze, despre faptul ca a administrat o proba sau alta, ca n-a administrat o proba, ca a ajuns la o concluzie sau alta. Asta este independenta lui, a procurorului, pe care si-o exercita in baza Constitutiei, in baza legii, (...) potrivit principiului controlului ierarhic - dar pe linia lor interna- de catre procurorul ierarhic superior, procurorul sef, sigur, buna parte din solutiile pe care le adopta procurorul intrand, potrivit legii, sub controlul instantei de judecata. Prin urmare, aceasta competenta functionala, de exercitare a urmaririi penale, nu a fost, nici intr-un fel, modificata prin decizia Curtii Constitutionale", a explicat ministrul Toader.

Ministrul Justitiei a mai spus ca prin decizia "explicita" a Curtii Constitutionale a castigat statul de drept, apreciind ca pentru buna functionare a acestuia este necesar ca fiecare autoritate sa-si cunoasca foarte bine competentele stabilite de lege.

"A castigat, daca vreti, statul de drept. Am spus, si repet, decizia aceasta, foarte explicita, mai pune o temelie la fundamentele statului de drept din Romania. (...) Repet cu convingere ceea ce am spus, ca pentru buna functionare a statului de drept este necesar ca fiecare dintre noi, autoritati - daca e sa ramanem in zona aceasta - este necesar sa ne cunoastem bine competentele, sa ne respectam, pe deplin, integral, la timp, limitele de competenta trasate de Constitutie, trasate de lege", a conchis ministrul Justitiei.

Curtea Constitutionala a Romaniei a publicat joi motivarea deciziei prin care a stabilit ca presedintele Romaniei urmeaza sa emita decretul de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, fiind constatata existenta unui conflict juridic de natura constitutionala generat de refuzul sefului statului de a da curs propunerii de revocare formulata de ministrul Justitiei.