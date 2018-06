"Doi ani mincinosii de la televizor si trompetele din partid ale lui Dragnea au aruncat cu toate mizeriile in mine legat de mandatul Laurei Codruta Kovesi la sefia DNA (unii ii considera atat de prosti pe telespectatorii lor incat spun ca la intalnirea mea din 2011 de la vila lui Sebastian Ghita - cand nu aveam nicio functie, am numit-o sefa la DNA in 2016 - cand nu eram nimic altceva decat un simplu deputat).



Am asteptat pana acum linistit sa public declaratia lui Dragnea de mai jos si astfel sa va dau ocazia sa cititi cum a ajuns Kovesi in 2016 sa fie reinvestita si ce suport public a primit “Codruta” de la “prietenul Liviu” (ca nu degeaba mi-a facut ea mie dosar penal in 2015 ca sa eliberez locul de Presedinte al PSD pt el).



Va rog cititi cu ochii dvs - asta ca sa terminam o data pentru totdeauna cu aceste porcarii! Si nu va mai lasati mintiti si manipulati de Propaganda lui Dragnea!

Acum a venit Decizia CCR! Este obligatia lui Dragnea (care a sprijinit-o in 2016 ) sa faca tot ce tine de el ca aceasta Decizie sa fie pusa in practica - este timpul ca blatul dintre ei sa se rupa dupa atatia ani!

Cat despre pesedistii dusi cu forta sa participe la mitingul de Sambata impotriva “abuzurilor” - sa stiti clar ca acele abuzuri au fost comise cu sprijinul lui Dragnea! Va rog sa strigati “Jos Kovesi - Jos Dragnea” si ma voi alatura dvs!", a scris Victor Ponta pe Facebook.