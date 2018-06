″In ultimele luni am asistat la crearea unei majoritati toxice in CCR, de catre un clan politic certat cu legea care are un singur obiectiv folosind CCR sa calce in picioare independenta justitiei si sa puna punct oricarei activitati a procuroilor privitor la lupta impotriva coruptiei la nivel inalt. In urma deciziei CCR am exprimat un punct de vedere, in schimb, dupa o analiza a motivatiei prezentate public astazi de CCR, trag un semnal de alarma ca lucrurile sunt mult mai grave in motivare decat in decizia propriu-zisa", este de parere liberalul.

Orban a mai tinut sa mentioneze ca motivarea Curtii incalca principiul constitutional al independenti justitiei, iar "procurorii sunt transformati in agenti ai puterii executive si sunt transformati in slugi ale ministrului Justitiei care este numit politic si care poate exercita un control politic asupra Ministerului Public, parchetelor si procurorilor".

"Prin toate enunturile din cuprinsul acestei motivari ne intoarcem la perioada sovietica. Nu pot sa nu reamintesc faptul ca poate simbolic presedintele CCR inaintea emiterii motivatiei a facut o vizita cel putin ciudata la Sankt Petersburg. Ne intoarcem la perioada de dinaninte de integarrea in UE, iar motivarea cu certitudine este contrara unor prevederi constitutionale cat se poate de clare. In primul rand m refer la prevederea care consacra rolul CSM de garant al independentei justitiei. Il desfiinteaza, ii anuleaza rolul constiutional si il scoate complet din dispozitivul organizarii sistemului de justitie CSM", a mai adaugat el, citat de stirileprotv.ro.