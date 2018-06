"Din punctul meu de vedere, ce e mai important in acest moment in Romania este ca lupta anticoruptie sa continue. Lupta impotriva coruptiei a inceput sa dea rezultate abia in ultimii ani si este prea devreme sa o dam deja la o parte si sa revenim la anii 90, la subordonarea procurorilor catre ministrul Justitiei, la slabirea rolului presedintelui si asa mai departe. Constitutia cred ca stabileste un echilibru bun intre institutiile statului si e important ca acest echilibru sa nu fie afectat de nici o alta institutie si mai ales o institutie care are rolul de a apara Constitutia, nu de a o afecta", a afirmat Ciolos, intr-un interviu la TVR 1.

El a subliniat ca, prin interpretarea CCR, este intarit rolul ministrului Justitiei, care isi subordoneaza astfel procurorii, mergandu-se dincolo de exercitarea unei autoritati administrative.



"Al doilea lucru care ma ingrijoreaza este ca rolul presedintelui este slabit in interpretarea pe care o da Curtea Constitutionala. (...) Vii si afectezi rolul presedintelui; daca presedintele nu mai decide, ci doar ia act, practic, i se da presedintelui Romaniei rolul unui functionar public, care semneaza ca notarul. Asta inseamna echilibrul puterilor?!", a spus Ciolos.

Ciolos: Interpretarea CCR pune in pericol aderarea Romaniei la UE

Intrebat ce ar trebui sa faca presedintele Klaus Iohannis in urma prezentarii motivarii CCR, Ciolos a raspuns ca "rolul presedintelui este sa apere Constitutia".Totodata, el a sustinut ca argumentele din decizia CCR pun in pericol aderarea Romaniei la Uniunea Europeana. "Atunci cand vorbim ca in anii '90 de o subordonare a Ministerului Public catre Ministerul Justitiei, riscam sa avem o problema. Inainte de aderare s-a insistat foarte mult de catre organismele europene pe respectarea independentei justitiei in Romania, pe rolul CSM, care acum devine un personaj in decor", a afirmat Ciolos.

El a aratat ca in motivarea CCR se face o comparatie cu Franta, unde procurorii sunt subordonati presedintelui republicii si ministrului Justitiei, insa a adaugat ca s-a omis faptul ca situatiile difera, in conditiile in care in Franta institutia corespunzatoare Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) nu are numai un rol consultativ, scrie Agerpres.

Totodata, Ciolos a afirmat ca exista suspiciuni privind influentarea politica a unora dintre membrii CCR, care au detinut functii importante in cadrul unor partide politice. Potrivit acestuia, nu ar trebui sa fim in aceasta situatie, el adaugand ca formatiunea sa, Miscarea Romania Impreuna, propune depolitizarea CCR si a altor institutii ale statului care au fost politizate in ultimii ani, acestea trebuind profesionalizate.

Fostul premier a mai spus ca actuala coalitie guvernamentala incearca sa isi subordoneze Justitia, facand referire la declaratia unui lider PSD care ar fi afirmat ca mitingul de sambata organizat de social-democrati "este motivat de faptul ca nu controleaza toate institutiile, care ar trebui sa asculte de majoritatea politica".



"Acest gen de afirmatii ingrijoreaza intr-o democratie. Majoritatea politica nu a fost votata ca sa hacuiasca legile justitiei si sa inceapa sa isi subordoneze institutiile", a mai spus Ciolos.

Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a publicat, joi, motivarea deciziei prin care a stabilit ca presedintele Romaniei urmeaza sa emita decretul de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, fiind constatata existenta unui conflict juridic de natura constitutionala generat de refuzul sefului statului de a da curs propunerii de revocare formulata de ministrul Justitiei.