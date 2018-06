"Nu ma voi opri! Cu cat alianta toxica PSD&ALDE ma va ataca mai mult, cu cat mai multe comisii cu dedicatie vor face, cu atat voi continua sa imi apar tara de hotii si coruptii care o fura, sa apar independenta justitiei, sa spun si sa scriu despre macelarirea Codurilor penale ca sa-i scape pe condamnatii si anchetatii aflati la putere.

In timp ce PSD&ALDE zic acum, in 2018, ca am „incalcat” legea cand am desfiintat un serviciu secret care strangea informatii despre judecatori si procurori, comisia pesedistului "Iordache-Alta intrebare" a votat modificarea Codului de procedura penala asa incat condamnatul Dragnea sa poata cere rejudecarea dosarului referendumului, in care a fost condamnat la 2 ani inchisoare cu suspendare. Ce coincidenta! Cine incalca legea? Cine ajuta infractorii?



Pentru PSD&ALDE, „respecta” legea numai cei care modifica legile justitiei ca sa ii puna sub control politic pe magistrati, sa ii poata intimida si santaja, cei care iau independenta procurorilor de caz si care macelaresc legile penale pentru a scapa politicienii de anchete si pedepse si de confiscari. Sigur ca am desfiintat SIPA (DGPA, militarizat in realitate) in 2006, pentru ca existau informatii publice ca era folosit pentru santajarea magistratilor. In presa vremii, erau articole care aratau cum Rodica Stanoiu si securistii care au condus SIPA foloseau informatiile acestui serviciu pentru a-i intimida pe magistrati. Iar Comisia Europeana ne spunea clar ca nu se justifica existenta unui serviciu de informatii in subordinea ministrului Justitiei.

Acum, in 2018, PSD&ALDE zic ca am „incalcat” legea cand am desfiintat acel serviciu secret care strangea informatii despre judecatori si procurori, pentru ca scopul lor este controlul magistratilor, nu independenta lor.

Cei care, ca mine, vor ca judecatorii si procurorii sa fie liberi si independenti, sa fie feriti de presiuni, intimidari si santaj, „incalca” legea. Mai ramane ca PSD&ALDE sa reinfiinteze SIPA si sa o puna sefa pe Rodica Stanoiu", a scris Monica Macovei pe Facebook.