"In legatura cu acest miting al PSD, de sambata, este prima data in istoria Romaniei cand avem un miting de sustinere a unui condamnat penal, care doreste sa protesteze impotriva celor care l-au condamnat, adica impotriva legii. Este prima data in istoria Romaniei cand un ministru al Justitiei vorbeste despre infractiuni pe care le-a vazut la televizor si neconstatate de judecatori. Adica domnul ministru al Justitiei, care ar trebui sa fie primul pe care il vedem ca respecta prezumtia de nevinovatie, vorbeste despre abuzurile pe care le-a vazut la televizor. Este incredibil! In Romania, in acest moment, avem niste oameni care fac abstractie de orice. (...) Fac un miting in care abuzeaza oamenii sa mearga acolo, vor sa faca un miting impotriva abuzurilor abuzand oamenii", a afirmat Dan Valceanu.

Parlamentarul a facut referire si la faptul ca parcarea Parlamentului va fi folosita in interes propriu de cei care vor participa la miting, afirmand totodata ca manifestatia este una "inutila", din punctul sau vedere.

"Institutiile statului sunt folosite de aceasta alianta PSD-ALDE in interes propriu. Nu se poate sa dai vot in birourile permanente reunite de la Camera si Senat sa folosesti acea incinta cum vrei tu. Este Parlamentul Romaniei, este folosita parcarea Parlamentului Romaniei pentru a-si parca ei automobilele acolo. Niciodata nu s-a intamplat asa ceva. Au mai fost partide care au facut mitinguri, si-au rezolvat problema discutand cu primaria, cu Politia Capitalei, si au gasit solutii. Nu poti sa vii si sa folosesti Parlamentul Romaniei in interes propriu. Din punctul meu de vedere, mitingul este absolut inutil si, in anumite aspecte, ridicol", a mai spus deputatul PNL, potrivit Agerpres.