”Constitutia spune ca... si jurisprudenta CCR spune ca toti trebuie sa ne indeplinim obligatiile izvorate din legea fundamentala in baza principiului cooperarii si a principiului loialitatii fata de valorile constitutionale. Eu am mai spus si imi exprim ferma convingere: nu cred ca presedintele republicii, indiferent cine e azi, cine va fi maine sau peste 7 ani de zile, nu cred ca va da romanilor un exemplu de nerespectare a legii fundamentale, pentru ca atunci ala care a trecut strada pe rosu de ce sa raspunda daca altul incalca sau nu respecta Constitutia?”, a declarat Tudorel Toader.

El a explicat, raspunzand unei intrebari, ca, in cazul nerespectarii deciziei CCR, nu exista in legislatie prevazuta amenda sau inchisoare, dar ca exista obligatia respectarii Constitutiei.

”Prin urmare, n-avem amenda de la pana la sau inchisoare de la pana la, dar avem obligatia respctarii Constitutiei si sanctiunile care nu sunt alea clasice, pentru ca un singur titular al acestei demnitati avem in tara, sunt cele care pot sa decurga chiar din legea fundamentala. Eu nu cred ca poporul va privi favorabil o posibila conduita, in care eu v-am spus ca nu cred, de nerespectare a unei decizii a CCR, de nerespectare a Constitutiei. Nu cred”, a afirmat ministrul, potrivit News.ro.

Ministrul Justitiei a spus ca ”sanctiunea suprema” este votul alegatorilor.

”Pana la urma, sanctiunea suprema - ca si puterea asta pe care noi o delegam, impartim statul de drept in trei puteri, puterea asta vine de la popor, de la cel care iti da puterea in procesul electoral si alegatorii te pot sanctiona la momentul respectiv. Mie mi-ai dat o amenda ca am trecut neregulamentar, iar pe tine te alegem ca nu ai respectat legea fundamentala?”, a spus Toader.

Tudorel Toader s-a referit si la suspendarea din functie.

”Plus de asta, exista si alta sanctiune, mult mai severa, dar la care eu nu vreau nici macar sa pronunt institutia, pe care dvs. o stiti si care ultima data s-a aplicat acum 6 ani de zile”, a afirmat ministrul, referindu-se la suspendarea din functie a lui Traian Basescu in 2012.