"Ce vreau sa transmit tuturor celor care se agita si care vad ca sunt foarte nervosi: nu ne speriati si nu renuntam la miting. Ba, dimpotriva, continuati asa pentru ca o sa vina si mai multi si o sa vina si mai implicati si mai motivati. Deja am aflat ca se incearca sa se infiltreze tot felul de indivizi in timpul mitingului, care sa fie bineinteles luati de catre televiziunile clasice sa spuna ca au fost platiti, fortati, amenintati. De asemenea, am inteles ca sunt incitati tot felul de indivizi ca sa posteze ca au fost amenintati de PSD sa vina la miting", a spus Dragnea, citat de jurnalul.ro.

Presedintele Camerei Deputatilor a tinut sa mentioneze ca nimeni nu este fortat sa vina la miting.

"Nimeni nu este fortat sa vina la miting, dar, in acelasi timp, toti cei care au tacut pana acum si care au suferit destul si n-au avut nicio reactie cand s-au taiat pensiile, cand au fost ascultate telefoanele intr-una, cand au vazut abuzuri peste abuzuri au posibilitatea sa vina sambata seara la miting si sa se exprime liber. (...) Noi vrem sa facem un miting sigur, dar, in acelasi timp, ii asteptam pe toti cei care vor sa se exprime. Nu este un miting exclusiv PSD", a adaugat el.

Chestionat cine incita la ura, raspunsul lui Dragnea a fost: "Este un site care a fost creat acum. Statul paralel".