Deputatii au adoptat infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii

Camera Deputatilor a adoptat miercuri, in calitate de for legislativ decizional, proiectul de lege privind infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii (FSDI), dupa ce in Comisia pentru politica economica au fost aduse mai multe amendamente care prevad inclusiv majorarea aportului in numerar la 9 miliarde de lei si suplimentarea listei de operatori economici cu zece companii.