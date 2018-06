"In toata Europa si in toate tarile prospere durata medie de viata este in crestere. Din acest motiv apar presiuni demografice deosebite pe sistemele de pensii publice si una dintre masurile care a fost adoptata in toate tarile din Europa a fost cresterea varstei de pensionare atat pentru barbati, cat si pentru femei.

In Danemarca varsta de pensionare pentru barbati este 70 de ani pentru ca numarul cetatenilor de varsta inaintata care ies la pensie si care trebuie sa beneficieze de pensiile de asigurari sociale de stat a crescut foarte mult. Acest lucru presupune cheltuieli foarte mari care nu pot fi sustinute, nu sunt sustenabile intr-un sistem de pensii publice.



Din acest motiv s-a ajuns la aceasta solutie care sigur vizeaza populatia de ambele sexe. pentru femei este o masura atenuata, dar altfel nu vom reusi sa rezolvam (...) Nu este o inventie romaneasca, este o solutie aplicata la nivel european', a afirmat Tariceanu miercuri la Senat", sustine al doilea om in stat, potrivit dcnews.ro.

Curtea Constitutionala a hotarat marti ca femeile trebuie sa aiba dreptul sa continue activitatea pana la implinirea varstei standard de pensionare pentru barbati, in caz contrar ar fi vorba de o discriminare pe criterii de sex.