"PNL va sesiza Curtea Constitutionala a Romaniei pe Legea prin care astazi PSD-ALDE au dat cea mai puternica lovitura economiei nationale romanesti, prin infiintarea asa-zisului Fond Suveran de Dezvoltare si Investitii. Este cel mai mare tun care se pregateste patrimoniului de stat din ultimii ani!

Daca pana acum Guvernele PSD-ALDE au demonstrat reala incompetenta in a gestiona responsabil economia romaneasca, acum am asistat la un act premeditat prin care Guvernul si majoritatea parlamentara intentioneaza sa puna cele mai profitabile companii ale Romaniei sub o administrare total netransparenta si clientelara, aservita unor interese dubioase.

Aceasta lege incalca principiul bicameralismului, in sensul ca la Camera Deputatilor au fost introduse in lege noi companii, pe langa cele initiale, care urmeaza sa intre sub administrarea acestui fond mamut, companii care nu au primit si votul senatorilor. Asadar, din start, legea are un caracter neconstitutional!

Legea incalca si art.135 din Constitutie, care consacra faptul ca Romania este economie de piata, bazata pe libera initiativa si concurenta. Despre ce concurenta, despre ce economie de piata mai vorbim daca prin lege, PSD-ALDE vor pune in mana unor administratori necunoscuti de nimeni cele mai importante active ale statului roman, procedand ulterior la repartizarea profiturilor total netransparent si discretionar, fara niciun control din partea niciunei institutii. Legea sfideaza toate regulile economiei de piata functionale si ale concurentei libere!

Cel mai grav este faptul ca prin aceasta lege se incalca si art.136 din Constitutie, deoarece proprietate privata a statului este transferata in proprietatea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii, iar statul va fi pus in imposibilitatea de a-si indeplini functia sa principala – de a proteja interesele nationale ale romanilor. Curtea s-a pronuntat de mai multe ori in aceasta chestiune!", a scris Raluca Turcan pe Facebook.