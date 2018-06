"Cred ca multi au impresia ca se pricep la lege si la interpretarea Constitutiei. Constitutia spune un lucru foarte clar ca Ministerul Public functioneaza sub autoritatea ministrului Justitiei, acest lucru inseamna ca tot ceea ce tine de respectarea legii, de politica penala este de resortul ministrului, urmarirea modului in care functioneaza parchetele, dar independenta procurorilor este asigurata prin faptul ca ministrul niciodata nu poate interveni in instrumentarea dosarelor care reprezinta apanajul exclusiv al procurorilor. Prin aceasta decizie a Curtii nu este in niciun fel afectata independenta procurorilor, dar in schimb remarc ca CCR nu a facut decat sa intareasca acest principiu constitutional, care pana acum in ultimii ani am vazut a fost doar un simplu enunt pe hartie. Lipsa oricarui control la nivelul Parchetului a dus la abuzurile si gravele excese care s-au petrecut in ultima vreme. Aici amintesc tot ceea ce s-a intamplat la unitatile de Parchet DNA de la Ploiesti, din alte orase, tot ceea ce s-a intamplat cu semnarea protocoalelor secrete, acestea nu pot sa ramana nesanctionate sau neobservate. Sigur ca ii ramane Parlamentului o sarcina extrem de importanta de a rectifica sau de a corecta lacunele legislative", a spus Tariceanu miercuri la Parlament.

El a adaugat ca, potrivit principiului controlului si echilibrului reciproc al puterilor in stat, "nicio institutie nu poate sa ramana in afara vreunui sistem de control si echilibru", scrie Agerpres.



"In acest sens, Constitutia, asa cum a fost gandita, a prevazut sa existe si la nivelul procurorilor un element de control in ceea ce priveste functionarea Parchetelor - si avem ministrul pe de o parte si pe de alta parte CSM prin Sectia de procurori si Inspectia Judiciara, care, dupa cum stim, nici acolo nu si-au facut treaba ani si ani de zile. Slava Domnului ca in ultima perioada Inspectia Judiciara vad ca si-a luat rolul in serios", a aratat Tariceanu.

Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca asteapta motivarea Curtii Constitutionale in ceea ce priveste decizia referitoare la revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, subliniind ca procurorii nu trebuie sa fie "controlati politic", iar autoritatea ministrului Justitiei ar trebui sa fie folosita pentru a-i apara pe acestia.