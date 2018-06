"Zero proiecte finantate si platite in guvernarea PSD-ALDE pentru Cercetare si Dezvoltare!

Ministrul Cercetarii si Inovarii a recunoscut in Comisia de Invatamant din Camera Deputatilor ca din noul buget al UE pe perioada 2014-2020 nu a fost contractat si platit niciun proiect de cercetare.

In plus, PSD si-a incalcat si propriul program de guvernare. A promis o crestere a finantarii cercetarii din bani publici de 30% fata de anul 2016, insa bugetul a fost diminuat, cam cu 30%. Anul acesta Ministerul Cercetarii si Inovarii are prevazute 1,6 miliarde lei (0,18% din PIB - 1% prevazut in Legea Educatiei ramane un vis frumos).

Problema cercetarii romaneste este agravata de cativa factori: subfinantarea cronica, lipsa de viziune si vointa politica, alocarea fondurilor catre clientela politica.

Daca PSD ar dori ca Romania sa se dezvolte durabil si in avantajul fiecarui roman, evaluarile proiectelor de cercetare ar trebui facute de experti internationali si fondurile sa fie alocate fara intarzieri sau preferinte politice", a scris Raluca Turcan pe Facebook.