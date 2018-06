"Azi, 6 Iunie 2018, Camera Deputatilor va vota un proiect de lege prin care se va comite cel mai mare furt din averea statului roman din istorie- peste 10 MILIARDE DE EURO.

Scriu acest mesaj (si il voi repeta in plenul Parlamentului) ca un avertisment pentru toti deputatii care azi se vor lasa folositi de catre un grup infractional transnational si vor comite cu mana lor acest furt urias - sa nu poata niciodata sa spuna ca “nu au stiut ce fac”! Iar cand va veni momentul sa plateasca in fata legii si a alegatorilor sa nu aiba nicio scuza in afara lasitatii lor! Datoria unui parlamentar este sa apere cetatenii care l-au votat si Statul Roman pe care il reprezinta chiar si atunci cand interesele sefului de Partid sunt contrare!



Prin infiintarea Fondului Suveran (o idee impusa lui Liviu Dragnea de catre un grup de afaceri din Israel- Rusia) tot ceea ce mai detine Statul Roman in companiile publice va trece in mod netransparent in maini private din afara tarii! Tot ceea ce au construit parintii nostri in anii 60-70-80 (si noi am modernizat si am facut profitabil in perioada 2012-2015) va trece in administrarea si apoi proprietatea unor straini care au interese divergente de ale Romaniei - in schimbul unor bani negri dati in Israel lui Dragnea si oamenilor lui si al unei protectii politice pentru acestia!



Actiunile Statului Roman la Hidroelectrica, Nuclearelectrica, Aeroportul Otopeni, Portul Constanta, Salrom, Transgaz, Romgaz, Transelectrica, Electrica, etc - in valoare de peste 10 MILIARDE de Euro sunt scoase de la Guvernul Romaniei si trecute intr-un Fond administrat total netransparent si necontrolat timp de 6 ani de catre oamenii pusi de Dragnea (prima propunere de Presedinte al Fondului a fost Darius Valcov) / acest Fond NU mai trebuie sa respecte legile in vigoare privind administrarea societatilor cu capital de stat, nu mai este supus controlului Guvernului sau Curtii de Conturi, poate vinde actiuni si active fara sa respecte Legea Privatizarii si nu va face listari la bursa care presupun transparenta / practic toate companiile Statului Roman vor fi administrate privat de catre niste oameni ai lui Dragnea - pana cand vor fi vandute bucata cu bucata catre “baietii destepti” din Israel si Rusia cu care a vorbit Dragnea!

"Un fapt de o gravitate fara precedent"