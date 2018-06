"Am programat sa aducem din toate judetele din tara, in functie de distanta la care se situeaza judetele de Bucuresti. Cele pana in 250 de kilometri vor avea o norma mai mare, cele intre 250-500 de kilometri o norma ceva mai mica si cele peste 500 de kilometri vor aduce, probabil, un numar redus, la nivel de 100 de persoane.

Bucurestiul si Ilfovul au obligatii mult mai mari, care se cifreaza in jurul cifrei de 4.000. Per total, scontam aproximativ 20.000 de persoane sa vina", a spus Calin Popescu Tariceanu, citat de psnews.ro.