"Pana la urma, regionalizarea se va face pe urma unei decizii politice. (...) Pentru ca exista deja analize si in 2014, parca, eram aproape in punctul de a avea o decizie, 2013 chiar, era o decizie, dar, pana la urma, nu s-a luat o decizie tot din motive politice. Eu cred ca in stadiul in care se afla Romania acum, avem nevoie de regiuni care sa fie factori de dezvoltare, care sa asigure o mai buna utilizare a resurselor la un nivel teritorial adecvat ca sa producem dezvoltare. Cred ca asta ar fi sensul regiunilor. Pentru ca o regiune o definesti si in functie de obiectivele pe care le ai, ce vrei sa faci cu regiunea respectiva. Ei, eu cred ca in Romania, in momentul de fata, avem nevoie de regiuni care sa poata sa stimuleze dezvoltarea si prin intermediul carora sa pot, ca stat central, sa asigur dezvoltare echilibrata a teritoriului pe care il am in responsabilitate. Cred ca asta ar trebui sa fie principalul element", a declarat, in cadrul unei dezbateri organizate de Platforma Romania 100, Dacian Ciolos.

Fostul premier a adaugat ca, pe de alta parte, el crede ca daca va fi introdus un nou nivel administrativ, si anume, nivelul regional, fara a simplifica alte nivele administrative, atunci "doar ne complicam" si mai mult lucrurile, scrie Agerpres.



"Din punctul meu de vedere, regionalizarea ar trebui sa fie parte a unui proces de reforma administrativa inclusiv la nivel local. Noi am incercat in 2016, stiind faptul ca o reforma administrativ-teritoriala la nivel local e complicat de facut (...), am vrut sa mergem si poate ar fi o modalitate tranzitorie cand aplici o astfel de reforma, inainte de a decide, de a lua o decizie restrictiva, obligatorie, sa vii cu o decizie de incitare la asta, adica sa dau un plus inclusiv de bani si de posibilitati de dezvoltare unui grup de comune care decid sa lucreze impreuna. Grup de comune sau grup de orase sau grup de comune si orase, deci, o anumita zona teritoriala, care decid sa puna in comun anumite lucruri, anumite servicii, sa se implice, sa creasca eficienta, sa le dau niste bani in plus pentru dezvoltare", a explicat Ciolos.

Ciolos: Partidul "Miscarea Romania Impreuna", lansat probabil in septembrie-octombrie

Fostul premier a participat, marti, la Muzeul Principia din Alba Iulia, la o dezbatere cu tema "Buna guvernare - de la teorie la actiune".

El a mentionat ca in acel moment va fi prezentat si programul politic, la care, a subliniat acesta, se lucreaza in prezent. "Deci, ce am lucrat in cele 15 comunitati tematice ale Platformei Romania 100 de un an de zile, cu idei si proiecte pe diferite teme, se vor regasi acum integrate intr-un concept unitar in programul politic al partidului, unde o sa spunem care e analiza noastra despre ce se intampla acum, despre unde vrem sa ajungem si ce ne propunem sa facem ca sa ajungem acolo unde vrem sa ajungem", a precizat Ciolos.

Fostul premier a amintit si de existenta site-ului viitorului partid, unde sunt inscrisi peste 50.000 de simpatizanti.



"In momentul in care partidul va fi inregistrat si il vom lansa, din momentul acela vor incepe inscrierile in partid si dupa o perioada de o luna de zile (...) vom incepe constituirea formala a filialelor", a mai spus Dacian Ciolos.

Acesta a precizat ca Platforma Romania 100 nu se va transforma in partid si nu va fi subordonata viitorului partid. "Ea va ramane ca miscare civica", a sustinut Ciolos.

Fostul premier a anuntat in 30 martie ca a depus actele pentru infiintarea partidului "Miscarea Romania Impreuna".