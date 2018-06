In acest caz, instanta urmeaza sa se pronunte.

Elena Udrea se afla in Costa Rica, unde sustine ca a primit statutul de refugiat.

Inalta Curte de Casatie si Justitie a condamnat-o definitiv, marti, pe Elena Udrea, fost ministru, la 6 ani de inchisoare in dosarul "Gala Bute" pentru luare de mita si abuz in serviciu.

Un complet de cinci judecatori de la Instanta suprema a respins apelul declarat de Udrea si de catre ceilalti inculpati, fiind mentinuta sentinta data de instanta de fond. De asemenea, instanta a respins si cererea depusa de Elena Udrea privind repunerea procesului pe rol.

Judecatorii au mentinut si decizia instantei de fond pe latura civila. Astfel, Elena Udrea trebuie sa plateasca aproape 3 milioane de euro, respectiv 8.116.800 lei cu titlu de despagubiri civile catre Autoritatea Nationala pentru Turism si sa achite 600.000 euro catre martorul Corin Boian si 300.000 euro catre martorul Adrian Gardean. In plus, instanta a dispus confiscarea in folosul statului de la Udrea a sumelor de 695.367 lei si 296.076 lei.



Potrivit DNA, Udrea a coordonat un sistem prin care persoanele cele mai apropiate ei, si anume Lungu, Topoliceanu, Nastasia si Breazu, au primit, cu stiinta sa, sume de bani de la reprezentantii unor societati comerciale pentru a le garanta plata la timp a lucrarilor finantate de ministerul pe care il conducea.

Anchetatorii spun ca sumele obtinute au intrat fie nemijlocit in patrimoniul Elenei Udrea (in numerar ori prin plata unor bunuri si servicii), fie in patrimoniul unor persoane indicate de aceasta (Organizatia Bucuresti a PDL si Rudel Obreja).

Udrea mai este acuzata ca a determinat alti functionari din minister sa isi incalce atributiile cu prilejul achizitiei de servicii de publicitate la ''Gala Bute'', prejudiciind bugetul institutiei si creand un folos necuvenit pentru Rudel Obreja, care a fost condamnat de ICCJ la 5 ani de inchisoare.