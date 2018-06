Intrebat cum a primit sentinta, Basescu a raspuns: "Cu foarte mare parere de rau care pleaca din convingerea ca femeia asta nici nu a primit geanta cu bani si nici nu a facut un abuz in serviciu atata timp cat nu are o semnatura pe un document de achizitii sau ceva".

Liderul PMP a amintit ca Elena Udrea are calea revizuirii sentintei.

"Cred ca are calea revizuirii, sa-si puna avocatii sa stranga documentele, sa le spuna si sa ceara revizuirea sentintei", a adaugat Basescu.

El a precizat ca si el a dorit organizarea Galei Bute, scrie Agerpres.

Basescu a mentionat ca a vorbit deja cu Elena Udrea

, a mai spus fostul sef de stat., a afirmat Traian Basescu.

Intrebat daca este o zi grea pentru el, Basescu a raspuns: "Pentru mine e grea cu partidul. Sigur ca imi pare rau si pentru Elena Udrea, de buna seama imi pare rau".

Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a condamnat-o definitiv, marti, pe fostul ministru Elena Udrea la 6 ani de inchisoare in dosarul "Gala Bute" pentru luare de mita si abuz in serviciu.

Instanta a respins cererea depusa de Elena Udrea privind repunerea procesului pe rol.

In plus, judecatorii au admis in parte apelul declarat de Rudel Obreja, in cazul acestuia fiind contopita pedeapsa de la instanta de fond cu o alta data de Curtea de Apel Bucuresti, insa ramane cu o condamnare de cinci ani inchisoare cu executare.