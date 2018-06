"Romania este intr-o situatie fara precedent. Prin ultima decizie CCR, dispare unul dintre mecanismele de control inventate pentru a asigura echilibrul puterilor in stat si pentru a impiedica acumularea puterii in mana unui singur om. Aceasta decizie are efecte semnificative pentru ceea ce inseamna statul de drept", a declarat Dan Barna.

"Dincolo de controlul reciproc intre puteri, decizia CCR e un pas spre schimbarea formei de organizare statala a Romaniei – din republica semiprezidentiala in republica parlamentara, cu presedinte decorativ – ceea ce este inacceptabil in absenta unui referendum de modificare a legii fundamentale.

In cadrul dezbaterii publice, Uniunea Salvati Romania va prezenta doua proiecte de modificare a Constitutiei si respectiv a Legii de functionare a Curtii Constitutionale care urmaresc depolitizarea CCR, o institutie fundamentala a statului roman care si-a abandonat misiunea de a apara democratia", se arata intr-un comunicat al formatiunii.

"Problemele legate de CCR nu sunt noi, treptat, CCR si-a arogat atributii pe care nu le are nici de la Constitutie si nici de la lege. Si anume, in principal atributia de legiuitor pozitiv. Nu este de competenta CCR sa oblige legiuitorul intr-un anumit sens, ci sa stabileasca care este intelesul unei legi. Sunt necesare aceste schimbari pentru a stopa derapajele deoarece este pusa in pericol insasi democratia", a spus si deputatul USR Stelian Ion, membru in Comisia juridica.

Propunerea USR este ca pe viitor judecatorii sa fie numiti de Presedinte, de Parlament si de Consiliul Superior al Magistraturii.

"Exista si alte solutii legislative in statele UE, acelea care propun o depolitizare totala. Toate aceste solutii vor fi discutate la dezbaterea de saptamana viitoare. Proiectele USR vor fi completate si imbunatatite cu sugestiile rezultate in cadrul dezbaterii si vor fi depuse in Parlament", mentioneaza sursa citata.