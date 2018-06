Rudel Obreja a fost condamnat in acelasi dosar la 5 ani de inchisoare. Fostul ministru al Economiei, Ion Ariton, a fost achitat, fiind mentinuta decizia instantei de fond.

La ultimul termen al procesului, care s-a desfasurat pe 9 mai, un procuror a cerut admiterea apelului formulat de DNA si sporirea pedepselor primite in prima instanta de Elena Udrea si fostul presedinte al Federatiei Romane de Box Rudel Obeja, dar si de ceilalti inculpati, potrivit Agerpres.

Anchetatorii au solicitat, totodata, condamnarea fostului ministru al Economiei Ion Ariton, achitat de instanta de fond pentru acuzatiile de participatie improprie la abuz in serviciu si folosire a influentei in scopul obtinerii de foloase necuvenite.

Cu privire la Stefan Lungu, Gheorghe Nastasia, Ana Maria Topoliceanu si Dragos Marius Botoroaga, condamnati cu suspendare in prima instanta, procurorul a cerut stabilirea de pedepse cu executare.



Dosarul Gala Bute - Elena Udrea, beneficiara directa a unor sume importante

In acelasi dosar, Rudel Obreja, fost presedinte al FRB, a fost condamnat la cinci ani inchisoare cu executare,

Tudor Breazu, administratorul terenurilor de la Nana detinute de Elena Udrea, a primit trei ani de inchisoare cu executare.

Ion Ariton, fost ministru al Economiei, a fost achitat pentru acuzatiile de participatie improprie la abuz in serviciu si folosire a influentei in scopul obtinerii de foloase necuvenite.

Stefan Lungu, fost consilier al Elenei Udrea, a primit un an si sase luni cu suspendare,

Gheorghe Nastasia, fost secretar general in Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, a primit patru ani de inchisoare cu suspendare sub supraveghere,

Ana Maria Topoliceanu, fost director al Companiei Nationale de Investitii, trei ani de inchisoare cu suspendare,

, fost director al Companiei Nationale de Investitii, trei ani de inchisoare cu suspendare, Dragos Marius Botoroaga, administratorul unei firme, doi ani si sase luni cu suspendare.

Pe 29 martie 2017, Elena Udrea a fost condamnata in prima instanta la sase ani de inchisoare cu executare in dosarul “Gala Bute” pentru luare de mita si abuz in serviciu.ICCJ a mai decis atunci ca fostul ministru Elena Udrea sa plateasca aproape 3 milioane de euro despagubiri.

Instanta a mai dispus ca Rudel Obreja sa plateasca in solidar cu partea responsabila civilmente, SC Euro Box Promotion SRL (fosta SC Europlus Computers SRL), catre Ministerul Finantelor, prin ANAF, suma de 737.507 lei cu titlu de despagubiri civile. Totodata, i se confisca suma de 3.000.000 lei.

Potrivit DNA, Udrea a coordonat un sistem prin care persoanele cele mai apropiate ei, si anume Lungu, Topoliceanu, Nastasia si Breazu, au primit, cu stiinta sa, sume de bani de la reprezentantii unor societati comerciale pentru a le garanta plata la timp a lucrarilor finantate de ministerul pe care il conducea.

Anchetatorii spun ca sumele obtinute au intrat fie nemijlocit in patrimoniul Elenei Udrea (in numerar ori prin plata unor bunuri si servicii), fie in patrimoniul unor persoane indicate de aceasta (Organizatia Bucuresti a PDL si Rudel Obreja).

Udrea mai este acuzata ca a determinat alti functionari din minister sa isi incalce atributiile cu prilejul achizitiei de servicii de publicitate la ‘Gala Bute’, prejudiciind bugetul institutiei si creand un folos necuvenit pentru Rudel Obreja.