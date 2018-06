”A nu se confunda independenta procurorilor in instrumentarea cauzelor/constand in administrarea probatoriului, adoptarea solutiilor legale/, cu faptul ca acestia isi desfasoara activitatea sub autoritatea ministrului justitiei, referitoare la administrarea justitiei sau promovarea politicii penale!”, a scris Tudorel Toader pe Facebook.



Presedintele Klaus Iohannis a spus ca decizia CCR se refera nu atat la revocarea sefei DNA, ci la subordonarea politica a procurorilor. Procurorii trebuie sa ramana independenti, a subliniat seful statului.

