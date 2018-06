"Am observat ca foarte multi sunt preocupati de suspendare. Pot sa va spun ca eu nu. Nu exista niciun motiv de suspendare si nu mi-e teama de niciun fel de incercare de suspendare", a declarat seful statului, chestionat cum comenteaza faptul ca unul dintre liderii PSD a sustinut ca este dispus sa stranga semnaturi in vederea suspendarii presedintelui.

Iohannis, despre decizia CCR privind revocarea lui Kovesi: Astept motivarea Curtii

Presedintele a mai mentionat ca asteapta motivarea CCR referitoare la revocarea sefei DNA, tinand sa sublinieze ca procurorii sunt sub autoritatea, nu in subordinea ministrului Justitiei.

"Astept motivarea Curtii, pe care o vom citi pana o intelegem sau pana intelegem ceva din ea, dupa care voi comunica ce trebuie facut sau ce voi face eu mai exact. Insa la momentul acesta pot sa va spun doua-trei lucruri care tin evident de aceasta tema. Aceasta decizie a Curtii aparent vorbeste doar despre o chestiune foarte concreta de revocare sau nerevocare a procurorului sef DNA. In realitate, insa, sunt mult mai multe teme care apar, care sunt readuse in discutie si care merita discutate. Bunaoara, Statutul procurorilor. Eu, personal, sunt convins si voi actiona in consecinta, evident ca procurorii trebuie sa fie independenti. Procurorii in niciun caz nu trebuie sa fie controlati politic. Procurorii nu pot fi in subordinea unui politician, fie el si ministru. In consecinta, orice am face noi, in Romania, ca stat, trebuie sa asigure independenta procurorilor pentru a garanta o justitie independenta”, a mai spus Iohannis, citat de ziuadecj.realitatea.net.