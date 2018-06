"Nu mai vehiculati aceste idei ca Pilonul II dispare si ca amenintam pensiile romanilor. Inca nu ati invatat nimic din lectia pe care CCR v-a administrat-o in 2010 atunci cand ati vrut sa taiati pensiile romanilor si CCR v-a dat o severa corectie (...) si nu va mai invatati odata minte", a spus Vosganian, citat de antena3.ro.

El sustine ca "felul in care deturneaza anumite intentii ale Guvernului intr-o zona obscura nu face cinste unei Opozitii corecte", sustinand ca Opozitia induce panica in randurile electoratului pe motiv ca nu exista bani.

"Aceasta initiativa a fost catalogata in fel si chip, incepand cu populismele si terminand cu traficul electoral. (...) Ideea de a contrazice cu orice pret, de a transforma orice initiativa in negarea ei, de a induce panica in randurile electoratului pe motiv ca nu mai exista bani, ca avem cheltuieli care coplesesc veniturile mi se pare cu totul incorecta. Nu in acest fel se face politica", a mai spus deputatul ALDE.

De asemenea, a tinut sa le transmita initiatorilor motiunii simple pe Finante ca nu este nevoie sa sa vorbeasca de instabilitate si haos.

"Misiunea noastra in calitate de reprezentanti ai natiunii este sa dam natiunii incredere in viitorul ei. De aceea, atunci cand dumneavoastra vorbiti de instabilitate si haos spuneti-le romanilor ca, de pilda, in decembrie 2016 cursul de schimb era un euro la 4,54 lei, iar astazi este 4,65 lei ceea ce arata ca am avut o stabilitate impresionanta a cursului euro in ciuda tuturor umorilor starnite cu instabilitatea. In legatura cu inflatia, BNR a dat clar un mesaj privind plafonarea ei pana la sfarsitul anului. Deficitul se incadreaza in nivelurile pe care le avem privind proportiile structurale. Acest tip de a transforma dezbaterea politica in pamflet, de a utiliza o recuzita intesata de adjective luata dintr-un limbaj colorat, paduret nu fac altceva decat sa dea de ansamblu o imagine dezagreabila in randul electoratului, de aceea va rog sa ne ajutati sa ne recastigam respectul electoratului, sa dam romanilor sansa sa-si recastige increderea in propria tara", a adaugat el.