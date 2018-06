"Vreau sa fac o precizare - noi nu avem o decizie a Curtii Constitutionale pana la acest moment, avem un comunicat. In momentul in care decizia CCR care cuprinde si dispozitivul si motivarea va fi publicata in Monitorul Oficial atunci o sa asteptam sa vedem ce face presedintele si vom decide si vom actiona in consecinta. Ce va pot spune cu toata seriozitatea - nu vom fi de acord ca cineva, indiferent cine ar fi acela, sa se plaseze deasupra legii sau deasupra Constitutiei. In afara de aceste idei avansate din partea unor colegi de la noi (cu privire la suspendarea presedintelui - n.r.), pe care nu le-am discutat in partid pana acum si nu avem de ce pentru ca nu avem o decizie a Curtii - am vazut si multe alte prostii fara margini in spatiul public. De exemplu, ideea nastrusnica a domnului Ciolos sa se organizeze un referendum pentru a se pune in discutie o decizie a CCR. Am vazut un alt lider de partid, denuntatorul de serviciu, care spunea ca deciziile Curtii nu sunt opozabile presedintelui Romaniei. Ce mi se pare mie foarte grav este ca de aici poti sa tragi concluzia ca acesti oameni au o atitudine ca si cum ar sustine ideea de dictatura in Romania", a spus Dragnea, la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.

Intrebat cati oameni vor fi adusi la miting, seful PSD a raspuns: „Cateva sute de mii”.

El a adaugat ca atunci cand sustii ca niste decizii ale Curtii Constitutionale, institutie care este "unul dintre pilonii fundamentali ai statului de drept", nu trebuie sa fie respectate atunci "sigur ca democratia te deranjeaza".

Dragnea a mentionat ca, in cazul in care presedintele invita partidele la consultari in urma deciziei CCR, nu vede motive sa refuze.