Update 13:04 - Liviu Dragnea a anuntat organizarea unui miting "impotriva abuzurilor de mai mult timp" si a incalcarii principiilor statului de drept.

"Ii asteptam pe toti cei care doresc sa traiasca intr-o tara libera (...), intr-o tara in care din cauza unei propagande toxice uriase se pune problema ca o structura nelegitima, obscura, subterana sa paraziteze institutiile statului, sa paraziteze deciziile si sa influenteze intr-un mod ocult decizii importante, sa permita abuzuri, (...) sa permita ca zeci, mii de destine sa fie distruse", a spus el, potrivit jurnalul.ro.

"Avem o intalnire pentru miting, doar pentru miting", a declarat liderul PSD, la Palatul Parlamentului, inainte de a incepe sedinta CExN, chestionat daca formatiunea intentioneaza sa il suspende pe presedintele Klaus Iohannis in cazul in care nu respecta decizia Curtii Constitutionale cu privire la sefa DNA, Laura Codruta Kovesi.

Astfel, in aceasta zi social-democraii vor pune la punct ultimele detalii cu privire la mitingul care urmeaza sa aiba loc la sfarsitul acestei saptamani in Capitala, noteaza romaniatv.net.