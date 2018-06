"Avem doua variante, o varianta este sa avem doua candidaturi, din partea fiecarui partid, PSD si ALDE. Cealalta varianta este sa avem o candidatura comuna. Pana acum nu am discutat acest lucru si nici nu il discutam pentru ca agenda politica nu este marcata inca de apropierea, iminenta acestor alegeri si vrem sa ne axam eforturile nu pentru competitie, care sigur va trebui sa dea pana la urma o solutie, vrem sa ne axam cu precadere pe exercitiul guvernamental, pe sustinerea Guvernului, care trebuie sa livreze tot ce ne-am angajat", a mentionat al doilea om in stat la Antena 3.

In egala masura, presedintele ALDE a infirmat datele potrivit carora ar exista tensiuni in coalitie.

"Nu am avut probleme si nici opinii diferite, dar, de un an si jumatate, cu o periodicitate perfecta, apar public informatii ca exista tensiuni in cadrul coalitiei. Nu este nimic si eu si Liviu Dragnea trebuie de fiecare data sa le dezmintim", a completat el, citat de hotnews.ro.