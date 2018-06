"Oamenii care au venit alaturi de domnul Ponta eu ii stiu. Pentru mine, nu a fost o surpriza pentru ca erau oameni apropiati de domnul Ponta, oameni cu care a lucrat. Eu cred ca este prea devreme sa se poata spune ceva de viitorul acestei formatiuni. Ponta, nu e un secret pentru nimeni, el nu face decat un singur lucru si cred, aici fara sa vreau sa-i dau sfaturi, cred ca greseste pentru ca s-a axat pe o singura tema in a-l ataca pe presedintele PSD, pe Liviu Dragnea. Deci, e prea devreme de tras o concluzie", a sustinut al doilea om in stat la Antena 3.

De asemenea, liderul Senatului a tinut sa mentioneze ca "aceasta animozitate profunda" deriva din experienta comuna din cadrul PSD.

"El are un punct de vedere care deriva din anumite experiente comune pe care le-a avut cu actuala conducere a PSD si de aici aceasta animozitate profunda care il determina in final la atitudinea pe care am vazut-o in ultima vreme", a mai spus el, citat de capital.ro.