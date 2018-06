"Chiar am avut o intalnire importanta acum doua saptamani cu o delegatie ALDE Europa (...). Cand au auzit de aceste lucruri, faptul ca protocoale secrete gestionau relatiile dintre serviciu de informatii si Parchet si Inalta Curte, s-au ingrozit. (...) Nu stiu daca ati observat ca din partea Comisiei Europene nu exista nimic, nu exista niciun comentariu. Am sa va spun ce cred eu. Eu imi respect prietenii, cunostintele, au o serie de relatii pe care le-am construit in timp, presedintele Comisiei este un om cu care am colaborat pe durata mandatului meu de prim-ministru, cand era si el prim-ministru la Luxemburg si ulterior. Insa, la nivelul Comisiei cred ca exista un nivel de inconfort, pentru ca 10 ani, 11 ani de fapt, s-a batut moneda pe acest MCV care, periodic, facea evaluarile progreselor Romaniei (...) Dupa 11 ani iese la suprafata un putegrai imens. Ce sa faca Comisia in momentul acesta? Cred ca e o situatie deloc confortabila pentru Comisie", a spus Tariceanu la Antena 3.

El a mai sustinut ca cei de la Comisia Europeana au deja "aceste informatii care releva fapte foarte grave".

Pe de alta parte, Tariceanu a spus ca ambasadele si-au nuantat "puternic" pozitia fata de aceasta situatie, scrie Agerpres.



"In ultima saptamana, nu am mai avut niciun fel de contact (din zona diplomatiei -n.r.) in acest sens, insa, sa spunem cu oarecare precautie, am mai avut contacte cu mediul diplomatic in ultima perioada si am constatat o puternica nuantare, ca nu-i spun modificare de atitudine, o puternica nuantare a pozitiilor pe care le exprima (ambasadele -n.r.) mai ales dupa ce s-a vazut, dupa tot vacarmul, dupa tot tam-tamul in jurul modificarii legilor justitiei, de reforma a justitiei, dupa ce aceste legi au trecut prin filtrul CCR si s-a vazut ca nimic din ceea ce se spunea in spatiul public, ca afecteaza independenta procurorilor, ca se atenueaza lupta impotriva coruptiei, nu s-a intamplat, si-au schimbat si ei atitudinea", a mai spus Tariceanu.