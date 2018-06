"Nu am cum sa ghicesc intentiile presedintelui, pentru ca mutarea este la presedinte. Ce remarc insa, in aceasta saptamana, dupa decizia CCR am vazut o serie de declaratii fulminante sau furibunde din partea unora si altora, din partea opozitiei, anumiti ziaristi care, practic, cheama la nesupunere civica. Dezbaterea mi se pare ca s-a dus foarte mult in zona politica, ceea ce e anormal, pentru ca aici nu e o chestiune de alegere sau poate greseala provine chiar de la presedinte care a vorbit de revocarea dnei Kovesi ca despre o problema de oportunitate. Nu e o problema politica, este o problema, in final, juridica si de legalitate, de respectare a Constitutiei si a legilor in vigoare. Cred ca aceasta e abordarea corecta", a declarat Tariceanu, duminica seara, la Antena 3.

El a sustinut ca, ''in momentul in care o putere ramane fara control, asa cum s-a intamplat cu DNA, ani de zile, (...) incep sa apara abuzurile care au fost semnalate in special de presa, dar si de oameni curajosi, au aparut la iveala protocoalele''.

Tariceanu a subliniat a presedintele Klaus Iohannis ''nu are alternativa dupa decizia Curtii Constitutionale'', scrie Agerpres.



"Nu cred ca trebuie puse lucrurile chiar in taramul acesta, ca presedintele nu o va semna. Nu am niciun fel de informatii. Eu privesc lucrurile din prisma Constitutiei. (...) Principala atributie a presedintelui este sa fie garantul respectarii Constitutiei. Tocmai presedintele nu poate sa nu respecte decizia Curtii Constitutionale. Eu cred ca poate a avut anumite considerente, poate a avut si alte considerente pentru care nu a vrut sa faca gestul asta mai devreme, dar acum, in fata deciziei Curtii, cred ca presedintele nu are alta alternativa", a punctat presedintele Senatului.

El a catalogat ''momentul'' drept ''o mica criza constitutionala care trebuie depasita''.

"E un moment de criza, o mica criza constitutionala care trebuie depasita. Presedintele este preocupat, cum suntem si noi, de faptul ca Romania trebuie sa preia foarte rapid Presedintia Consiliului UE. Noi nu putem sa intram in presedintia din 2019 cu o criza care nu este rezolvata si care creeaza ingrijorari. Deci, trebuie sa degajam terenul. Trebuie sa asteptam motivarea CCR. Pana atunci, presedintele nu are ce sa semneze, ce decizie sa ia. Numai dupa motivarea deciziei Curtii, publicata in Monitorul Oficial".