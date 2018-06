"PNL este alaturi de presedintele Romaniei. Suntem convinsi ca presedintele va lua deciziile cele mai bune pentru Romania. Am spus din capul locului ca nu este nicio prevedere constitutionala prin care Curtea Constitutionala..., de fapt o majoritate politica din Curtea Constitutionala nu poate sa dea un ordin presedintelui. Presedintele este detinatorul de putere cel mai legitim din Romania, este omul care are in spate jumatate plus unu din voturile cetatenilor si nu poate fi, conform Constitutiei, fortat de Constitutia Romaniei sa faca sau sa nu faca nimic din ceea ce este prevazut in atributiile sale constitutionale. Decizia Curtii, in opinia mea, nu ii este opozabila. Curtea nu poate sa forteze presedintele sa faca nimic", a afirmat Orban intr-o conferinta de presa.

Intrebat daca PNL il va sustine pe Klaus Iohannis si in cazul in care o va revoca din functie pe Kovesi, Orban a raspuns: "Sa lasam timpul sa curga. Presedintele va anunta public dupa publicarea motivarilor."

Ludovic Orban a precizat ca a incetat sa mai analizeze decizia CCR, "pentru a nu le da idei" celor din PSD, scrie Agerpres.

"Am sistat orice analiza si mai ales reactie posibila pe care o avem noi la dispozitie, ca sa nu le dau idei astora. Am vazut ca Iordache scrie motivatia pentru majoritatea politica PSD-ALDE din Curtea Constitutionala. Sa nu le dam idei. Sa-i lasam sa faca motivarea si pe urma vom anunta public ce facem", a mai spus Orban.

Liberalii vor cere sprijinul si social-democratilor pentru motiunea de cenzura

a declarat Orban intr-o conferinta de presa.

Ludovic Orban s-a aflat duminica in municipiul Medias, cu ocazia zilelor acestui oras condus de primarul liberal Gheorghe Roman.

Recent, Orban afirma ca nu s-a stabilit data la care va fi depusa motiunea de cenzura.

"O vom depune atunci cand vom avea convingerea ca avem maximum de sanse", arata liderul PNL.