"Si daca ma intrebati de ce sunt in politica, va dau un raspuns foarte simplu. In anii '90, mai toti oamenii de cultura romani au intrat in politica. In anii '90, a face politica pentru multi a insemnat un act de cultura, pentru ca ei credeau ca vor crea o lume noua care sa aiba un temei moral. Ba chiar unul dintre prietenii mei, profund implicat in politica, Laurentiu Ulici, spunea: 'Morala fara politica poate, dar politica fara morala pe termen lung nu se poate'. Eu, in anii '90, un pusti de 30 de ani, aveam colegi pe Alexandru Paleologu, pe Stefan Augustin Doinas, pe academicianul Caius Iacob, pe Dan Grigore, pe Stelian Tanase, pe Nicolae Manolescu, pe Daniela Crasnaru, pe Domokos Geza, atatia, atatia altii. Incet, incet, ei s-au retras cu totii. Eu raman in continuare la ideea ca politicul se va recupera numai prin cultura", a spus Vosganian la lansarea cartii sale de nuvele "Statuia comandorului", editia a doua, desfasurata la standul Editurii Polirom de la Bookfest.

El a atras atentia ca, totusi, a crede ca poti face politica prin cultura e o mare greseala.

"Dar sa va spun ceva: Mare greseala face cel care crede ca poate sa faca politica prin cultura. Mare greseala. In clipa in care cultura se apropie de politica, dispare. Cultura nu pune concluzii. Concluziile omoara arta. Aceste patru nuvele sunt o critica puternica la adresa comunismului, dar ele nu indeamna la razvratire. Ele arata numai omului situarea sa in lume si il lasa pe el insusi sa aleaga", a sustinut scriitorul.

Vosganian apreciaza ca vindecarea de comunism este una dificila, din cauza ca acesta nu a constituit o trauma comuna a romanilor, scrie Agerpres

"Pentru armeni, genocidul e o trauma comuna. Pentru evrei, holocaustul e o trauma comuna. Pentru romani, comunismul nu e o trauma comuna. De-asta ne vindecam asa de greu. Comunismul a avut beneficiarii si perdantii sai, a avut victimele sale. Aceasta carte este dovada clara ca pentru noi comunismul nu a fost o trauma comuna, ca este o trauma de care inca nu ne-am lecuit si ca, intr-un anumit fel, exact ca si personajele lui Stanisław Lem de pe 'Planeta Solaris', traim in continuare aceleasi vremuri, aceleasi melancolii, aceleasi rabufniri, aceleasi rebeliuni fara cauza ca personajele din aceste nuvele scrise de-un tanar de douazeci si ceva de ani undeva intr-o tara din Europa de Est, fara sa stie vreodata ca el o sa urce pe treptele sociale si o sa prezinte aceasta carte.

El a marturisit ca nu este sigur ca aceluia care era cand a scris cartea i-ar placea cel care este in prezent, cand prezinta volumul.



"Si ca sa va spun ceva, in incheiere, foarte cinstit, nici nu stiu daca celui de atunci i-ar fi fost atat de simpatic personajul de astazi care il lanseaza in lume. Dar asta este o problema a mea. Ramane ca eu sa ma impac cu mine insumi si daca nu reusesc pana la Judecata de Apoi, se va gasi atunci o formula. Dar cu siguranta ca aceasta carte va constitui una dintre probele care se vor invoca in procesul dintre mine si mine", a adaugat Varujan Vosganian.

Potrivit autorului, "aparuta intr-o prima editie la Editura Ararat, in anii '90, fara sa aiba circulatie si sa intre in retelele de distributie", "Statuia comandorului" reuneste patru nuvele scrise la 27- 28 de ani, care au ca personaje "oameni obisnuiti, de tot felul: muncitori, tarani, intelectuali, comercianti", care au in comun "spatiul concentrationar in care traiesc (...) descris in toata grozavia lui".