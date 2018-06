"Am constat faptul ca domnul Ludovic Orban a decis astazi sa rupa unilateral consensul national in jurul proiectului Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene. Aceasta decizie nu doar ca dauneaza eforturilor deja realizate in ultimul an de a include toate institutiile, partidele politice, actorii sociali, sindicatele si patronatele in acest proces, dar reprezinta un grav atac la ideea asumata de toata lumea, atat in tara cat mai ales in Uniunea Europeana, conform careia nu se politizeaza Presedintia Consiliului UE", a afirmat Negrescu, in comunicatul citat.

El a reamintit ca prima forma a programului de lucru al Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene a fost prezentata in urma cu doua saptamani in Parlamentul Romaniei si ca "membrii din toate partidele, inclusiv PNL, ai celor trei comisii responsabile din Parlament, au aprobat in unanimitate temele de interes ale Presedintiei si au sustinut eforturile logistice deja realizate".



"Romania se afla in grafic cu toate elementele organizatorice, fapt recunoscut si comunicat public cu ocazia vizitei recente la Bucuresti a Secretarului General al Consiliului Uniunii Europene, Jeppe Tranholm-Mikkelsen. Aceasta constatare este sustinuta si de faptul ca partenerii nostri din Trio-ul de Presedintii din care facem parte, Finlanda si Croatia, au tinut sa mentioneze acest lucru public la fiecare intalnire. Mai mult decat atat, Romania este deja in postura de a fi implicata in foarte multe dosare, jucand rolul de "Presedintie din umbra" a Consiliului Uniunii Europene, fara sa intampine niciun fel de dificultati", a subliniat ministrul Negrescu.

"Am mai spus-o public: aceasta Presedintie nu este a unui ministru sau a unui Guvern, ci a fiecarui roman. De aceea am construit fiecare etapa de pregatire cu maxima transparenta, prin consultari publice repetate si implicarea profesionistilor din sistemul public romanesc si din statele cu experienta in exercitarea Presedintiilor", a mai afirmat ministrul pentru Afaceri Europene, potrivit comunicatului citat.

Totodata, acesta a mentionat ca fiecare etapa de pregatire in acest proces a fost construita "cu maxima transparenta", scrie Agerpres Presedintele Partidului National Liberal (PNL), Ludovic Orban, a declarat sambata, la Deva, ca guvernul nu a facut "mai nimic" in ceea ce priveste preluarea de catre Romania a presedintiei Consiliului Uniunii Europene, de la 1 ianuarie 2019.

"Din pacate, guvernul, care era principalul responsabil in pregatirea semestrului in care Romania detine presedintia Uniunii Europene, nu a facut mai nimic in acest sens. Inca nu sunt clare care sunt prioritatile si obiectivele noastre in cadrul presedintiei (UE, n.r.). Din punct de vedere organizatoric suntem departe de a fi pregatiti", a apreciat, intr-o conferinta de presa, Ludovic Orban.