"Orice decizie CCR produce efecte juridice !

Decizia nr.136 din din 20 martie 2018, prin care Curtea a stabilit ca «dispozitiile legale criticate, care reglementeaza posibilitatea innoirii in functie, cu un mandat de 9 ani, a judecatorului care a detinut deja un mandat corespunzator restului de mandat al unui alt judecator, constituie o incalcare a dispozitiilor constitutionale cuprinse in art.142 alin. (2) referitoare la interdictia innoirii mandatului si in art.1 alin.(5) din Constitutie. (...). Nu este admis ca, pe calea unei norme infraconstitutionale, legiuitorul sa eludeze o interdictie de natura constitutionala. Mai mult, acesta are obligatia de a elimina din dreptul pozitiv solutia legislativa constatata ca fiind neconstitutionala, precum cea care se regaseste in actualul art.68 alin.(3) din Legea nr.47/1992, republicata» a fost pronuntata in controlul de constitutionalitate a priori, preventiv, inainte de promulgare.



Efectele deciziei – legea nu a fost promulgata, nu a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, nu a intrat in vigoare, iar Parlamentul este obligat sa reexamineze dispozitiile respective pentru punerea lor de acord cu decizia Curtii Constitutionale.

Astfel, legea pentru modificarea si completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale se afla in procedura de reexaminare pentru punerea in acord cu decizia Curtii Constitutionale, fiind trimisa in data de 23 mai 2018 la Senat. Astfel cum se poate constata studiind fisa actului, la adresa www.cdep.ro, in forma proiectului adoptata de Camera Deputatilor apare :”2. La articolul 68, alineatul (3) se abroga”.

Prin urmare, Legea 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale nu a facut obiectul controlului de constitutionalitate, aceasta putand fi contestata numai in temeiul si in conditiile prevazute de art.146 lit.d) din Constitutie.

Legea nr.47/1992, in integralitatea ei, se bucura in continuare de prezumtia de constitutionalitate, care se ataseaza oricarui act de reglementare ce face parte din dreptul pozitiv.



Altfel spus, procedura constitutionala si legala este in curs, iar pana la adoptarea si intrarea in vigoare a normelor de modificare a Legii nr.47/1992, aceasta continua sa se aplice in redactarea in vigoare.



Decizia Curtii produce efecte numai pentru viitor, de la data publicarii acesteia in Monitorul Oficial, fara sa afecteze mandatele in curs!", a scris Tudoel Toader pe Facebook.