"Din pacate, guvernul, care era principalul responsabil in pregatirea semestrului in care Romania detine presedintia Uniunii Europene, nu a facut mai nimic in acest sens. Inca nu sunt clare care sunt prioritatile si obiectivele noastre in cadrul presedintiei (UE, n.r.). Din punct de vedere organizatoric suntem departe de a fi pregatiti", a spus liderul liberal in cadrul unei conferinte de presa.

De asemenea, a criticat PSD, sustinand ca prin hotararile luate reduce posibilitatea luarii unor decizii in favoarea Romaniei, la nivel european.

"PSD, nu numai ca se automarginalizeaza, dar, din pacate, conduita lor antieuropeana impotriva valorilor si principiilor fundamentale care stau la baza Uniunii Europene, din cauza asaltului pe care il dau contra independentei Justitiei, din cauza aberatiilor economice pe care le au adoptat, nu face altceva decat sa ne indeparteze de Uniunea Europeana si sa ne reduca capacitatea de a influenta deciziile la nivel european in favoarea Romaniei", a completat Orban, citat de dcnews.ro.