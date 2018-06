"Nu exista precedent in cei 28 de ani de democratie cu o astfel de decizie. Practic, majoritatea politica din Curtea Constitutionala a rescris Constitutia si a incalcat Constitutia prin aceasta decizie, incalcand independenta Justitiei - principiu inscris in Constitutie, desfiintand practic prin decizie Consiliul Superior al Magistraturii, care este garantul independentei Justitiei, afectand grav atributiile Presedintelui si mai ales avand tentativa de a da ordine Presedintelui", a declarat liderul PNL, intr-o conferinta de presa.

Ludovic Orban a mentionat ca, din punctul sau de vedere, Curtea Constitutionala nu poate sa-l "oblige" pe Presedinte sa faca un anumit lucru, date fiind legitimitatea acestuia prin vot si atributiile sale constitutionale.



"Presedintele este liderul politic si institutional care beneficiaza de cea mai mare legitimitate, legitimitatea conferita de votul la jumatate plus unu dintre cetatenii romani. Presedintele nu poate fi fortat sa faca nimic, de nimeni, in virtutea atributiilor sale constitutionale si ale legitimitatii de care beneficiaza. Ca atare, din punctul meu de vedere, aceasta decizie a Curtii Constitutionale, si Curtea Constitutionala in sine, nu are calitatea de a-l obliga pe presedinte, conform Constitutiei, sa faca sau sa nu faca ceva", a completat Ludovic Orban.