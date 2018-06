"Este o onoare si un privilegiu deosebit faptul ca am oportunitatea sa accept premiul Franz-Josef Strauß in prezenta a numeroase personalitati culturale si politice, care l-au cunoscut pe premierul Franz-Josef Strauß sau i-au urmat crezul politic in ultimii 30 de ani. Este o onoare si un privilegiu. Aceasta distinctie ma onoreaza cu atat mai mult daca privesc catre personalitatile care, incepand cu anul 1996, au primit acelasi premiu – Henry Kissinger, Helmut Kohl sau Jean-Claude Juncker", declarat seful statului, potrivit Administratiei Prezidentiale.

Presedintele a tinut sa sublinieze cat de puternice sunt relatiile dintre Romania si Germania.



"Relatiile dintre Romania si Germania sunt puternice, de natura strategica si au ca fundament numeroase reusite comune, dar si dorinta de a construi impreuna un viitor mai bun pentru Europa. Avem o dinamica deosebita a consultarilor politice, caracterizate de o viziune comuna pe teme europene, de securitate si de politica externa. Relatiile economice bilaterale s-au dezvoltat consistent astfel ca nivelul schimburilor comerciale au ajuns la peste 30 de miliarde de euro astazi. Investitorii germani au investit, in ultimii 25 de ani, constant si sustenabil in Romania, contribuind la transferul tehnologic si la cresterea competitivitatii economiei romanesti. Germania este cel mai important partener comercial al Romaniei si al doilea cel mai mare investitor in economia noastra, cu aproximativ 7.000 de companii si peste 300.000 de locuri de munca create" , a mentionat el. , a mentionat el.

Iohannis a subliniat ca "romanii cred cu tarie in proiectul european, in capacitatea sa de a asigura democratia si prosperitatea cetatenilor europeni".

"Asemenea concetatenilor mei, sunt si eu increzator in forta proiectului european. Am convingerea ca, prin dialog si prin cooperarea noastra stransa, Uniunea Europeana va depasi intarita aceasta perioada in care este supusa unor adevarate teste de rezistenta.

Au existat mereu oameni, actori ai istoriei, care si-au asumat riscuri, in ciuda tuturor adversitatilor, au continuat sa isi faca datoria. Unul dintre acesti oameni a fost Franz Josef Strauß, a carui mostenire de valori si principii trebuie sa o aparam, aceasta fiind datoria noastra. De aceea, sunt mandru ca sunt unul dintre laureatii Fundatiei Hanns Seidel. Dezvoltare, deschidere, coeziune, solidaritate si toleranta, toate acestea inseamna o Europa mai buna. Si de toate acestea avem acum nevoie, mai mult ca oricand", a conchis el.