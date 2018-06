"Amenintari de la OECD sau manipulari interne?

Luni dimineata, ma voi adresa OECD pentru a comunica in mod oficial daca afirmatiile dlui Drago Kos au fost facute in nume propriu sau in numele OECD, asa cum acrediteaza titlul materialului intocmit de Ziare.com.

Intr-un articol publicat in data de 1 iunie, se afirma faptul ca in numele OECD, dl Drago Kos a facut o serie de afirmatii, de o mare gravitate, la adresa instantei de contencios constitutional romane.

Totodata, aceeasi publicatie, citeaza, atribuind aceleiasi surse, de asemenea in numele OECD, afirmatiile potrivit carora ”Ministrul vostru al Justitiei va invata curand, intr-un mod dur, ca este intr-o mare eroare.”

Data fiind gravitatea acestor afirmatii, precum si experiente similare, cand s-au atribuit unor organizatii, precum GRECO, luari de pozitie care ulterior nu au fost confirmate, pentru corecta informare a opiniei publice, consider absolut necesar sa se faca lamurirea solicitata", a scris Tudorel Toader pe Facebook.