Chestionat ce opinie are cu privire la ideea organizarii unui referendum, al doilea om in stat a mentionat ca, in ultimul timp, a auzit numai idei "elucubrante" din partea liberalilor.

"Practic, este o instigare la nerespectarea Constitutiei si a deziciilor Curtii. Adica, ce sa facem? Sa invingem decizia Curtii cu un referendum. Pana la urma, asa as putea sa traduc: haideti sa nu mai fim o democratie parlamentara si sa trecem la un sistem de democratie referendara, adoptam prin referendum o serie de decizii. Nu se poate asa ceva", a subliniat liderul Senatului.

Tariceanu considera ca "asta duce catre ideea regimurilor totalitare".

"Nu cred ca aceasta este modalitatea, daca nu ne convine o decizie, nu ne convine o prevedere constitutionala care trebuie aplicata atunci incercam sa schimbam'', a mai spus el, citat de romaniatv.net.

De asemenea, a tinut sa mentioneze ca prin legile justitiei s-a incercat si s-a reusit scoaterea politicului din sfera justitiei.



"Numai ca, de fiecare data, in loc sa te astepti la o reactie pozitiva, sunt reactii negative", a aratat el.