"Nu se schimba nimic in modul de functionare al procurorilor. Procurorii raman, in continuare, sa fie independenti, ei sunt subordonati ierarhic procurorului de rang superior, dar nu ministrului. Ministrul (Justitiei, n.r.) nu poate interveni in niciun fel - nici pana acum, nici de acum inainte, in dosarele pe care ei le instrumenteaza. Deci, in aceasta privinta nu exista niciun fel de ingerinta a vreunui factor politic. Daca un procuror considera ca cineva i-a dat un ordin, sa spunem ministrul - care nu are voie sa dea ordine - daca cineva are o ingerinta in dosarul lui, el (procurorul, n.r.) se poate adresa sectiei de procurori de la Consiliul Superior al Magistraturii, care este garantul independentei justitiei", a spus presedintele Senatului, invitat la o emisiune a postului Digi 24.

Intrebat ce se va intampla daca presedintele Klaus Iohannis va temporiza adoptarea unei decizii referitoare la procurorul sef al DNA, Calin Popescu Tariceanu a afirmat ca seful statului trebuie sa respecte deciziile Curtii Constitutionale, ca un garant al Constitutiei, scrie Agerpres.



"Nu cred ca presedintele va juca pe aceasta coarda subtire (a temporizarii luarii unei decizii, n.r.), pentru ca presedintele are un rol extrem de important constitutional. El este garantul respectarii Constitutiei. Si garantul respectarii Constitutiei nu se poate juca cu deciziile Curtii Constitutionale. (...) Omul politic care este presedintele, trebuie, pana la urma sa se gandeasca ca totusi Constitutia este mai puternica in anumite situatii decat optiunile sale politice. Sigur ca nu stiu cum va proceda, dar eu ma raportez la modul, nu ideal, hai sa-i spunem normal, in care presedintele trebuie sa functioneze intr-o atare situatie", a apreciat Tariceanu.

Tariceanu: Protocoalele incheiate de SRI cu alte institutii din justitie sunt de o gravitate extrema

Pe de alta parte, presedintele Senatului a aratat ca trebuie sa se revina "intr-o logica normala de functionare si colaborare institutionala", in contextul in care Romania va prelua, la inceputul anului viitor, presedintia Consiliului European.a declarat Calin Popescu Tariceanu, invitat la o emisiune a postului Digi 24.

In opinia acestuia, procurorul sef al DNA a mai facut doua greseli "foarte grave, extrem de periculoase", care se refera la anchetarea unor acte ale Guvernului si oportunitatea politica a acestora, precum si refuzul de a participa la lucrarile comisiei privind alegerile din anul 2009.



"Prima greseala a fost aceea de a ancheta acte ale Guvernului, nerespectand principiul separatiei puterilor in stat, incercand sa vada si sa analizeze, fara sa aiba dreptul, despre oportunitatea politica a deciziilor Guvernului. E foarte grav. Deci, acest lucru nu se intalneste nicaieri intr-o democratie in care principiul separatiei puterilor in stat functioneaza si in care vorbim de principiile statului de drept. Al doilea lucru este refuzul sistematic care s-a tradus intr-o atitudine sfidatoare la adresa Parlamentului, atunci cand a fost chemata la Comisia de ancheta pentru celebrele alegeri din 2009", a spus presedintele Senatului.

"Eu cred ca in momentul acesta, avand in vedere ca procedurile au fost indeplinite si considerentele la care partial am facut referire sunt extrem de serioase, cred ca presedintele ar trebui, sigur, sa ia act de aceste lucruri si sa procedeze pe cale de consecinta, o data ce motivarea Curtii Constitutionale va fi facuta publica", a conchis Calin Popescu Tariceanu.

In opinia sa, presedintele Iohannis ar trebui sa tina cont de hotararea Curtii Constitutionale si de considerentele enuntate, in luarea unei decizii privind procurorul sef al DNA.