"Cred ca domnul presedinte trebuie sa riste orice din punct de vedere politic pentru a apara Constitutia si pentru a apara principiile clare ale Constitutiei. El reprezinta o functie foarte importanta in stat, una dintre ultimele baricade care apara statul de drept si cred ca trebuie sa fie foarte ferm in apararea Constitutiei. Din pacate, majoritatea politica reprezentata astazi in Parlament, si-a depasit de mult mandatul primit de la alegatori", a mentionat fostul premier la Europa FM, potrivit stirileprotv.ro.

Intr-o postare pe Facebook, fostul sef al Guvernului a precizat ca "CCR e politizata si ia clar decizii subiective, in sprijinul intereselor politice ale PSD de a controla justitia. Majoritatea actuala din Parlament nu are legitimitate politica sa incerce subordonarea justitiei, nu a fost votata pentru asta. E nevoie de o modalitate prin care cetatenii sa se poata exprima fata de aceste decizii institutionale care ies clar din mandatul primit la alegeri. Un referendum mi se pare foarte oportun pentru a transa in privinta dorintei romanilor de a continua lupta impotriva coruptiei".