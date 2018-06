"Sper ca impreuna, Casa Regala si PNL, sa continuam sa servim natiunea romana, sa continuam sa aducem intotdeauna Romania pe drumul bun si sa reusim sa facem din Romania o tara asa cum este ea de fapt, un paradis, un loc in care romanii ar trebui sa se poate realiza in viata si sa aspire la fericire", a declarat Orban.

De asemenea, libealul a amintit momente din istoria relatiei dintre PNL si Casa Regala.

"Stau si ma intreb unde ar fi fost Romania astazi daca tancurile sovietice nu ar fi dus la instalarea unui regim cu forta, impotriva vointei romanilor si daca nu ar fi fortat abdicarea Majestatii Sale Regele Mihai I. Stau si ma intreb unde ar fi fost Romania daca dupa revolutie romanii ar fi avut vointa de reveni la monarhie, avand in Majestatea Sa Regele Mihai un om remarcabil, care probabil ar fi condus Romania spre o evolutie mult mai rapida, spre democratie, spre prosperitate, spre respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale (...). Majestatea Sa a facut enorm de multe lucruri pentru Romania (...), fiind implicat in cel mai inalt grad in demersurile Romaniei pentru atingerea obiectivelor fundamentale de integrare a Romaniei in NATO, de integrare a Romaniei in Uniunea Europeana", a mai mentionat el, citat de romaniatv.net.