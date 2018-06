"Decizia nu afecteaza, nu diminueaza independenta functionala a procurorilor. De ce? Pentru ca, iar, scrie in Constitutie si Constitutia nu poate fi schimbata decat prin revizuire. Prin urmare (...), statutul de magistrat si independenta procurorului - convingerea mea ferma este ca nu va fi afectat statutul de catre aceasta decizie", a declarat Tudorel Toader la Romania TV.

Intrebat despre "Declaratia de independenta" semnata de peste 500 de magistrati din intreaga tara, Toader a raspuns: "Ce fac procurorii acum poate fi interpretata ca o presiune asupra Curtii (Constitutionale - n.r.)".

Sute de procurori din tara au semnat, in urma deciziei CCR in cazul sefei DNA, o declaratie de principiu in care arata ca ministrul Justitiei ''nu are si nu va avea nicio implicare si niciun rol'' in activitatea pe care acestia o desfasoara, ei spunand ca isi vor exercita atributiile ''in mod independent si impartial'', indiferent ''de contextul vremelnic''.



Documentul este semnat de 500 de procurori, demersul lor fiind sustinut de zeci de judecatori si auditori de justitie.

Prin aceasta declaratie, semnatarii isi asuma la nivel individual faptul ca activitatea lor se va derula intotdeauna in conformitate cu rolul constitutional si precizeaza ca ministrul Justitiei nu a avut si nu va avea niciun rol in activitatea lor, scrie Agerpres.

De asemenea, semnatarii atrag atentia ca evaluarea profesionala a procurorilor si modalitatea de accedere in functie trebuie sa aiba la baza sistemul meritoriu, conditii si reguli clare si transparente si lipsa arbitrariului si solicita tuturor factorilor de decizie sa respecte principiile de functionare ale Uniunii Europene.

Acestia precizeaza ca rolul lor este acela de a apara interesul public, inteles ca interesul cetatenilor intr-un stat democratic, si ca si-l vor exercita ''in mod independent si impartial, indiferent de contextul vremelnic''.