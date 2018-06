"Sunteti de acord ca presedintele Romaniei sa fie implicat in numirea procurorilor-sefi la parchete? Aceasta este intrebarea care trebuie adresata la referendum. Curtea Constitutionala a Romaniei trebuie sa valideze referendumul si sa fie prima care sa il aplice. Daca pierde referendumul, atunci Iohannis trebuie sa plece acasa, la Sibiu. (...) Trebuie sa joace acest referendum, pentru ca asta ramane (decizia CCR - n.r.) si vom avea presedinti fara atributiuni, presedinti care nu mai stabilesc echilibrul intre partidele politice care influenteaza guvernul si justitie. Este foarte important acest echilibru tinut cu doua chei: presedinte si ministru, care este al unui partid politic si are o majoritate parlamentara care il preseaza. Solutia este referendum obligatoriu, indiferent daca il suspenda. Daca este si suspendare, le face pe amandoua deodata, intr-o singura sesiune. Daca invinge la referendum, al doilea mandat de presedinte este ca si pus pe masa", a spus liderul PMP la B1TV.

Senatorul a tinut sa precizeze ca la finalul mandatelor sale de presedinte a lasat justitia izolata de factorul politic.

"Am lasat functia de presedinte intacta ca atributiuni si justitie izolata de factorul politic. Astazi suntem intr-un moment de cumpana, care trebuie tratat ca atare. Presedintelui i se iau tot mai mult din atributiuni din sef al politicii externe. Merge doamna Dancila in strainatate, stabileste presedintele Camerei Deputatilor mutarea ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim. Presedintele nu este consultat pe probleme de politica externa. Este din cand in cand trimis la Sofia, eventual, sa stea la masa cu kosovarii. Presedintele trebuie sprijinit acum, pentru ca tara se pregateste sa intre intr-un derapaj. Pe politica externa, pe de o parte. Odata intrat intr-un derapaj pe politica externa, este si derapaj de securitate. Sunt legate politica externa si securitatea, de asta sunt la presedinte amandoua. Si pe justitie, pe de alta parte, dupa decizia pe care eu o consider neinspirata a Curtii Constitutionale, chiar daca sunt argumente frumos scrise. Dar trebuie citit argumentul odata cu Constitutia, nu doar trimitere la articole din Constitutie", a mai precizat Basescu, potrivit jurnalul.ro. care citeaza Agerpres.