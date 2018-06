"Curtea Constitutionala e politizata si ia clar decizii subiective, in sprijinul intereselor politice ale PSD de a controla justitia.

Majoritatea actuala din Parlament nu are legitimitate politica sa incerce subordonarea justitiei, nu a fost votata pentru asta.

E nevoie de o modalitate prin care cetatenii sa se poata exprima fata de aceste decizii institutionale care ies clar din mandatul primit la alegeri. Un referendum mi se pare foarte oportun pentru a transa in privinta dorintei romanilor de a continua lupta impotriva coruptiei.

E necesara o reforma a statului care sa includa si o reforma a CCR in asa fel incat numirea judecatorilor, functionarea si deciziile acesteia sa nu mai fie deloc sub imperiul presiunii politice sau ale intereselor unui partid sau altul. Miscarea Romania Impreuna/ RO+ pregateste astfel de propuneri pe care le va prezenta in Programul Politic al partidului.

Sa nu uitam (asa cum guvernantii si-ar dori poate, prin tot felul de diversiuni mediatice) ca atacul la statul de drept este dublat de un proces de slabire a economiei si deci a bunastarii romanilor prin decizii de politica fiscala si economica incoerente, prin atacul la Pilonul II de pensii, adica la banii romanilor si prin indatorarea statului pe termen lung pentru a plati promisiuni electorale inconsistente.



Fara o functionare onesta, transparenta a statului si fara predictibilitate si coerenta in deciziile care afecteaza economia nu vor fi nici pensii si nici salarii.

Dupa ce ajungem la guvernare, toate aceste lucruri vor intra in matca lor normala. Romania are nevoie sa se dezvolte si nu sa pazeasca justitia de agresori", a scris Dacian Ciolos pe Facebook.