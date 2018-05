"Sase cetateni romani, care exercita temporar atributiile de judecatori ai Curtii Constitutionale, au instrumentat o decizie care imbraca caracterul unei lovituri de stat si care pune in pericol democratia Romaniei si afecteaza Constitutia Romaniei. In urma analizei pe care am facut-o asupra minutei prezentate public de Curtea Constitutionala, in cadrul conflictului juridic de natura constitutionala, am identificat o serie de elemente extrem de grave", a spus Orban, la Parlament.

El a precizat ca, prin aceasta decizie, CCR, care trebuie sa fie garantul respectarii Constitutiei, incalca Legea fundamentala, "calcand in picioare principiul independentei justitiei".



"Nu poti sa consideri ca mai este respectat principiul independentei justitiei atunci cand magistratii sunt lasati la cheremul unui ministru al Justitiei care este numit politic. De asemenea, CCR ignora rolul constitutional al CSM, care este garantul independentei justitiei. CCR nu avea nicio calitate sa se pronunte asupra motivelor refuzului presedintelui", a adaugat liderul liberalilor.

"CCR nu poate obliga presedintele, care este omul cu cea mai mare legitimitate si care exercita functia cu cea mai mare incarcatura de legitimitate ca urmare a votului popular a jumatate plus unu dintre cetatenii ce aleg presedintele. Nu pot sase judecatori ai CCR sa afecteze atributiile constitutionale ale presedintelui si sa se substituie vointei exprimate de cetateni", a subliniat Orban.

Presedintele PNL a subliniat ca CCR nu poate sa oblige seful statului sa faca ceva in contextul atributiilor sale constitutionale.Ludovic Orban a sustinut ca CCR tinde sa se transforme intr-o adunare constituanta. "Din pacate, CCR tinde sa se transforme intr-o adunare constituanta, tinde sa rescrie textul Constitutiei, nicidecum sa interpreteze toate actele in cadrul constitutional", a precizat el.

In opinia sa, majoritatea PSD - ALDE cauta sa demoleze cadrul legal al luptei anticoruptie, iar PNL nu poate sa stea nepasator, scrie Agerpres.

"Nu de ieri, de un an si jumatate, majoritatea politica din Curtea Constitutionala, legata de majoritatea PSD - ALDE, cauta sa demoleze sistematic cadrul legal si constitutional al luptei anticoruptie. PNL nu poate sa stea nepasator in fata unei decizii evident neconstitutionala si impotriva democratiei", a declarat Orban.

Liderul liberal a subliniat ca decizia CCR nu poate fi luata in considerare

"Consideram ca nu poate fi luata in considerare aceasta decizie a CCR si mai ales ea nu poate sa genereze niciun fel de efect in privinta actiunii si activitatii presedintelui. Astazi, mai mult ca oricand, ne dam seama cat de importanta este motiunea de cenzura prin care putem sa trimitem acasa pe cei care pun in pericol democratia", a adaugat Orban.

El a spus ca PNL asteapta motivarea deciziei Curtii si va hotara ulterior ce masuri va lua.



"Exista cineva deasupra CCR si acel cineva este poporul roman. Oricand poporul roman poate sa decida, pentru ca exercita suveranitate si se poate gasi orice mijloc constitutional si legal. (...) CCR nu poate sa il oblige pe presedinte sa actioneze in afara Constitutiei. Decizia CCR nu poate sa fie neconstitutionala si sa genereze efecte neconstitutionale. Vom gasi modalitati (de actiune - n.r.), asteptam motivarea CCR si in momentul in care o vom avea vom gasi toate parghiile legale si constitutionale prin care vom impiedica aceasta manevra oculta prin care CCR, de fapt majoritatea politica, incearca sa afecteze democratia", a precizat liberalul.

Ludovic Orban a afirmat ca nu poate spune care sunt masurile pana nu apare motivarea CCR, mentionand ca ia in calcul si posibilitatea modificarii Constitutiei si organizarea unor proteste de strada. "Evaluam toate posibilitatile si vom fi alaturi de presedinte si vom sustine toate demersurile presedintelui. Presedintele va lua deciziile pe care le va considera necesare. PNL va fi alaturi de el. (...) Este posibil si un referendum, e posibil orice. Nu vindem pielea ursului din padure, asteptam motivatia. (...) Evident ne vom consulta cu partenerii nostri, cu opozitia reala, vom apela la toate formele de protest, inclusiv la proteste de strada, vom utiliza toate parghiile pe care le avem la dispozitie", a subliniat presedintele PNL.